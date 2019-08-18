Уилл Каммингс прибыл в Краснодар

Новичок «Локомотива» Уилл Каммингс прилетел в Краснодар. В ближайшее время 26-летний разыгрывающий присоединится к команде, сообщает Twitter «Локомотива».

«Перелет прошел хорошо. Немного устал, но все нормально. Очень рад, что скоро буду с командой», — сказал Каммингс.

Уилл Каммингс уже в Краснодаре!

———@willcummings_ welcome to Krasnodar! pic.twitter.com/Cax5XeiVQo — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) August 18, 2019

В прошедшем сезоне баскетболист выступал за «Ольденбург» в немецкой бундеслиге, где стал самым ценным игроком и поучаствовал в Матче звезд.