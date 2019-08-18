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Уилл Каммингс прибыл в Краснодар

18 августа 2019, 13:06
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Новичок «Локомотива» Уилл Каммингс прилетел в Краснодар. В ближайшее время 26-летний разыгрывающий присоединится к команде, сообщает Twitter «Локомотива».

«Перелет прошел хорошо. Немного устал, но все нормально. Очень рад, что скоро буду с командой», — сказал Каммингс.

В прошедшем сезоне баскетболист выступал за «Ольденбург» в немецкой бундеслиге, где стал самым ценным игроком и поучаствовал в Матче звезд.

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