Сергей Базаревич: «На результат повлиял наш не совсем оптимальный состав»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итог первого матча на товарищеском турнире в финском Эспоо. Россияне уступили команде Литвы со счетом 72:88.

— Мы неудачно начали, и первая четверть наложила отпечаток на всю оставшуюся игру, — приводит слова тренера официальный сайт РФБ. — Неплохо двигали мяч, но начать игру с шести трехочковых промахов... Не планировали играть так, но брали то, что давал соперник. Надеюсь, будем лучше забивать открытые трехочковые.

В определенной мере на результат повлиял наш не совсем оптимальный состав, отчасти продиктованный желанием проверить большее количество игроков. Это нормально для товарищеских матчей, но 19 очков, пропущенные за первые пять минут после большого перерыва, очень сильно сказались. Мы пытались вернуться и иногда сокращали отставание, но стоило это героических усилий.

Где-то нас выбили из колеи ранние фолы Карасева и Воронцевича. Как и отсутствие Боломбоя, который, надеюсь, восстановится или к игре с Финляндией, или вскоре после возвращения домой с этого турнира. С Литвой нам его не хватало, хотя Ивлев и Валиев неплохо себя проявили.

Для сборной России сейчас очень полезно было сыграть такой матч. Мы продолжим работать и верим, что хороших моментов будет больше, чем плохих. Нашей команде будет свойственно ошибаться, но нужно играть через это. Местами мы показывали неплохую защиту, однако в нападении того количества очков, которое мы набираем, явно недостаточно. Тут есть и объективные, и субъективные причины. Нужно лучше реализовывать те возможности, которые у нас есть.