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Подмосковная «Спарта энд К» обыграла «Бешикташ» на Кубке Европы по баскетболу

17 октября 2019, 19:50

Подмосковная «Спарта энд К» обыграла на своей площадке турецкий «Бешикташ» в матче Кубка Европы по баскетболу среди женщин — 80:71 (22:16, 17:24, 23:22, 18:9). В следующей игре этого турнира «Спарта энд К» сразится в Косово с «Приштиной».

Баскетбол

Кубок Европы. Женщины

Группа B

«Спарта энд К» (Россия) — «Бешикташ» (Турция) — 80:71 (22:16, 17:24, 23:22, 18:9)

17 октября. Видное. «ДС Видное».

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