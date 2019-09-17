CAS сократил дисквалификацию российского баскетболиста с четырех лет до двух

Спортивный арбтражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации, наложенный на баскетболиста Романа Баландина, сообщает сайт юридической компании SILA. Игрок был отстранен в апреле на четыре года из-за наличия в допинг-пробе запрещенного препарата. Отсчитывалась дисквалификация с 19 мая 2017 года.

CAS признал, что нарушение антидопинговых правил было ненамеренным. Таким образом, отстранение Баландина истекло в мае 2019 года, он может вернуться в спорт.

В сезоне-2016/17 Баландин выступал в Единой лиге ВТБ в составе «Автодора».