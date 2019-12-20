CAS приостановил исключение «Арсенала» из числа участников суперлиги 2

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) приостановил решение исполкома РФБ исключить тульский «Арсенал» из числа участников суперлиги 2. Ранее РФБ аннулировал игру «Арсенала» со ставропольским «Динамо» (82:65). За 7 минут до конца четвертой четверти игроки туляков начали совершать потери и неточные броски. Ранее клуб уже получал предупреждение за неспортивную борьбу. Во второй раз исполком РФБ принял решение засчитать обеим командам поражения, а «Арсенал» исключить из состава участников турнира.

Три игрока тульского клуба — Павел Крыков, Дмитрий Рытенко и Егор Щербинский — и главный тренер «Динамо» Александр Соснин были отстранены до конца сезона, главный тренер «Арсенала» Виктор Викторович Усков — до 31 декабря 2021 года.

«Сегодня CAS вынес временные обеспечительные меры: приостановить исполнение решения исполкома и обязал РФБ обеспечить продолжение участия нашего клуба в соревнованиях», — говорится в сообщении «Арсенала» на странице в соцсети «Вконтакте».

— Мы специально не комментировали решение РФБ о нашей дисквалификации из чемпионата суперлиги 2, так что у кого-то могли появиться мысли, что мы с ним согласны, — сказал президент «Арсенала» Виктор Николаевич Усков. — Это не так, мы просто ждали ответа Лозаннского суда. Хотелось бы прервать молчание и сделать официальное заявление по поводу сложившейся ранее ситуации в матче с «Динамо», проходившем 7 декабря. Мы подали иск в суд, так как не согласны с вынесенным нам решением директората и исполкома РФБ. Наша цель — отстоять свою честь, честь нашего баскетбольного клуба «Арсенал» и честь Тульской области в правовом поле.