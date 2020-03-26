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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Жена Брайанта хочет, чтобы дочери получили равное наследство

12:42
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Жена пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта Ванесса обратилась в суд Лос-Анджелеса с просьбой изменить право наследования, сообщает RMC Sport. Легендарный 41-летний баскетболист и его 13-летняя дочь Джанна разбились в результате крушения вертолета 26 января.

Ванесса хочет, чтобы ее три дочери — Наталья, Бьянка и Капри — получили одинаковую долю наследства. Оно оценивается в 700 миллионов долларов. Брайант не успел включить в завещание младшую дочь, которой девять месяцев.

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