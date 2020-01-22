Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон поделился с ESPN эмоциями перед первой игрой в НБА.

Дебют Уильямсона года ожидается в четверг утром по московскому времени в матче регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио».

— Честно говоря, не знаю, удастся ли мне поспать в ночь перед игрой, — цитирует Уильямсона источник. — Я буду очень сильно переживать и много думать о своем дебюте в НБА. Пока я восстанавливался от травмы колена, часто возникало желание ударить кулаком в стену или пнуть какой-нибудь стул от обиды. Теперь мне нужно быть осторожнее, не приземляться с выпрямленными ногами и меньше нагружать их.

Зайон — первый номер драфта НБА 2019 года. Во время предсезонной подготовки он усугубил повреждение колена, заработанное во время выступлений за университетскую команду «Дьюк» в феврале-2019 и пропустил первую половину регулярного сезона НБА-2019/20.