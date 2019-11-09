«Юта» прервала победную серию «Милуоки»
07:50
«Юта» переиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (103:100). «Джаз» прервал четырехматчевую победную серию «Бакс».
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Милуоки» — 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)
Ю: Богданович (33), Конли (20), Митчелл (19).
М: Адетокунбо (30 + 13 подборов), Миддлтон (26 + 11 подборов), Бледсоу (22).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
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