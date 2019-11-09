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«Юта» прервала победную серию «Милуоки»

07:50
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«Юта» переиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (103:100). «Джаз» прервал четырехматчевую победную серию «Бакс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Милуоки» — 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)

Ю: Богданович (33), Конли (20), Митчелл (19).

М: Адетокунбо (30 + 13 подборов), Миддлтон (26 + 11 подборов), Бледсоу (22).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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