«Юта» одержала пятую победу подряд, обыграв «Шарлотт»
22 декабря 2019, 03:44
«Шарлотт» (13-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Юте» (18-11) — 107:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Терри Розир, набравший 29 очков. Команда из Солт-Лейк-Сити одержала пятую победу подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Шарлотт» — «Юта» — 107:114 (33:31, 31:25, 22:28, 21:30)
22 декабря.
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