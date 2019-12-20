«Юта» обыграла «Атланту», Митчелл и Янг набрали по 30 очков
20 декабря 2019, 06:12
«Атланта» на своем паркете уступила «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (106:111). Для «Джаз» это четвертая кряду победа.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Юта» — 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)
А: Янг (30), Паркер (23), Хертер (17).
Ю: Митчелл (30), Гобер (20 + 13 подборов), Богданович (19).
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