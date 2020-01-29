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Волански почтила память Брайанта, выбежав в купальнике на Кубке мира по горным лыжам в Австрии

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Кинси Волански. Фото The Sun
Кинси Волански. Фото The Sun
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Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча сезона-2018/19 Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2), почтила память погибшего экс-баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, сообщает The Sun.

23-летняя Волански появилась в купальнике на Кубке мира по горным лыжам в Австрии в австрийском Шладминге. Девушка держала в руках плакат, на котором было написано: «Покойся с миром, Коби Брайант, 24».

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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