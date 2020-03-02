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Владелец «Никс»: «Роуз даст клубу правильное сочетание знаний и взаимоотношений»

2 марта 2020, 23:30

Владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан прокомментировал назначение Леона Роуза на должность президента клуба. Он сменил на посту уволенного в начале февраля Стива Миллса. Роуз ранее представлял интересы ряда звезд НБА.

— Мы рады приветствовать Леона в «Никс» в качестве президента команды, — цитирует Долана SNY. — Считаем, что он является подходящим лидером для создания побеждающей для наших болельщиков команды. Леон — один из самых уважаемых руководителей в профессиональном баскетболе, с многолетним опытом успешной работы с игроками НБА и руководителями команд, касающейся всех аспектов игры. Мы уверены, что он привнесет правильное сочетание знаний и взаимоотношений, которые обеспечат долгосрочный успех нашему клубу.

На данный момент «Никс» занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 18 побед и 42 поражений.

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