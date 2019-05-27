Владелец "Кливленда" Гилберт попал в больницу, возможен инсульт

Владелец клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Дэн Гилберт был госпитализирован. Как сообщает AP, возможно, у бизнесмена инсульт, о чем свидетельствуют симптомы.

Предприниматель владеет компанией Quicken Loans, базирующейся в Детройте. В заявлении компании указано, что Гилберт получил необходимую медицинскую помощь и сейчас восстанавливается. Он попал в больницу в воскресенье утром с симптомами инсульта.

57-летний бизнесмен владеет "Кливлендом" с 2005 года. В прошлый вторник он представил нового главного тренера Джона Билайна.

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