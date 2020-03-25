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В соцсетях звезды НБА появилось фото секса с волейболисткой. Ему пришлось извиняться

25 марта 2020, 09:10
Харпер Хемпел. Фото Instagram
Харпер Хемпел. Фото Instagram
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Защитник «Денвера» Джамал Мюррей выложил в Instagram фото и видео занятия оральным сексом с подругой Харпер Хемпел.

Фото и видео были опубликованы в сторис баскетболиста, но затем были быстро удалены. Мюррей извинился перед своими фанатами и заявил, что неизвестные взломали его аккаунт.

Позже Хемпел в своем Twitter попросила удалить видео всех, у кого оно есть. Харпер окончила университет Кентукки и начинала играть за волейбольную команду, однако спортивная карьера у нее не сложилась. Сейчас она специалист по маркетингу.

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Публикация от Harper Hempel (@harperhempel)

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