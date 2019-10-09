В Китае отменили мероприятие НБА для болельщиков из-за высказываний представителя «Хьюстона» о Гонконге

В Шанхае отменена встреча с болельщиками перед предсезонным матчем НБА «Лейкерс» — «Бруклин», сообщает AFP. Причиной стало высказывание генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, который поддержал участников акций протеста в Гонконге.

Также указано, что причиной такого решение стала и позиция комиссионера НБА Адама Сильвера. Ранее он заявил, что лига не будет извиняться за высказывание функционера и подчеркнул, что НБА выступает за свободу слова.

Матч «Бруклин» — «Лейкерс» состоится 10 декабря в Шанхае. До этого Мори написал в соцсети: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг». Новость об этом вызвала возмущение китайских болельщиков. Ассоциация баскетбола Китая отказалась от сотрудничества с клубом. Сам функционер, как сообщалось ранее, не будет наказан клубом или лигой.