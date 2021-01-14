В Хьюстоне начали мыть машины за игровые джерси Хардена

Автомойка в Хьюстоне стала принимать игровые футболки ушедшего из «Рокетс» Джеймса Хардена в качестве валюты.

Известный инстаграм-аккаунт House of Highlights выложил видео, где сотрудник автомойки берет майку Хардена и выбрасывает ее в мусорку, а затем моет машину клиента.

В ночь с 13 на 14 января команды НБА совершили четырехсторонний обмен, в результате которого защитник «Хьюстона» Джеймс Харден перешел в «Бруклин».

В сделке были задействованы «Индиана» и «Бруклин». В результате «Рокетс» получили Виктора Оладипо, Данте Экзама, Родиона Куруца, а также 3 пика 1-го раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы), пик 1-го раунда «Милуоки» (2022, без защиты), 4 права обмена пиками 1-го раунда с «Бруклином» (2021, 2023, 2025, 2027 годы).