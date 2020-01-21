Во вторник ночью разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды «Оклахомы» (107:112) и стал вторым игроком в истории лиги, набиравшим 10 или более очков по трем показателям в играх против каждой команды турнира.

Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 11 подборов, для него это 146-й трипл-дабл в карьере. Несмотря на это, «Рокитс» уступили «Тандер».

Первым, кому удалось сделать трипл-дабл в матчах против каждой из команд НБА, стал Леброн Джеймс. Форвард «Лейкерс» оформил это достижение в ноябре 2019 года, также в матче против «Оклахомы».