Уэстбрук удален за перепалку с игроками соперника

Защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук пришел в ярость после того, как получил второй технический фол в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» (135:105). Разыгрывающий толкнул локтем соперника в грудь, но категорически не согласился с решением арбитров. После этого баскетболист вступил в перепалку с игроками соперника, его пришлось успокаивать всей команде.

В результате арбитры удалили Уэстбрука с площадки.