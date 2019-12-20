Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки»

«Милуоки» на своем паркете обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (111:104). Для команды из Лос-Анджелеса это второе кряду поражение.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Лейкерс» — 111:104 (23:17, 42:29, 24:35, 22:23)

М: Адетокунбо (34 + 11 подборов), Хилл (21), Миддлтон (15).

Л: Дэвис (36 + 10 подборов), Грин (21), Джеймс (21 + 12 подборов + 11 передач).

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