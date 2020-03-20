Три игрока «Филадельфии» заразились коронавирусом

«Филадельфия» объявила результаты тестирования игроков на коронавирусную инфекцию. У троих баскетболистов результат оказался положительным. Все остальные результаты — отрицательны.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется