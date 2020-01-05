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Тренер «Голден Стэйт» боится войны с Ираном и обвиняет во лжи власти США

5 января 2020, 13:04
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал власти США из-за убийства иранского генерала Кассема Сулеймани в Багдаде. По его словам, США могут быть ввязаны в войну с Ираном.

— Я слежу за тем, что происходит в мире, потому что мне это интересно, — цитирует AFP Керра. — Боюсь, мы окажемся в еще одной войне, в которой невозможно победить. Я за всю свою жизнь узнал кое-что наверняка: нельзя верить нашему правительству в вопросах войны. Джонсон и Никсон врали про Вьетнам, Буш и Чейни лгали насчет оружия массового уничтожения в Ираке. Теперь Майк Пенс лжет о предполагаемом участии Ирана в терактах 11 сентября.

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