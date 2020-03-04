«Торонто» прервал серию поражений, выиграв у «Финикса»

«Денвер» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (100:116).

В другой встрече «Торонто» в гостях выиграл у «Финикса» (123:114). «Рэпторз» прервали свою серию поражений, а «Санс» проиграли четвертую встречу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 100:116 (25:26, 33:23, 23:33, 19:34)

Д: Бартон (18), Миллсэп (18), Йокич (16 + 13 подборов).

Г: Уиггинс (22 + 10 передач), Пашалл (22), Крисс (16).

«Финикс» — «Торонто» — 114:123 (39:30, 29:31, 18:26, 28:36)

Ф: Букер (22 + 10 передач), Джонсон (21), Рубио (16 + 10 передач).

Т: Сиакам (33), Лаури (28), Пауэлл (26).