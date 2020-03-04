«Торонто» прервал серию поражений, выиграв у «Финикса»
07:49
«Денвер» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (100:116).
В другой встрече «Торонто» в гостях выиграл у «Финикса» (123:114). «Рэпторз» прервали свою серию поражений, а «Санс» проиграли четвертую встречу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Голден Стэйт» — 100:116 (25:26, 33:23, 23:33, 19:34)
Д: Бартон (18), Миллсэп (18), Йокич (16 + 13 подборов).
Г: Уиггинс (22 + 10 передач), Пашалл (22), Крисс (16).
«Финикс» — «Торонто» — 114:123 (39:30, 29:31, 18:26, 28:36)
Ф: Букер (22 + 10 передач), Джонсон (21), Рубио (16 + 10 передач).
Т: Сиакам (33), Лаури (28), Пауэлл (26).
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