«Торонто» отчислил украинца Леня
19 января 2021, 23:52
«Торонто» в Twitter сообщил, что клуб отчислил украинского центрового Алексея Леня.
27-летний украинец перешел в состав «Рэпторз» летом прошлого года на минимальный контракт.
В нынешнем сезоне Лень провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.
Official: We've waived centre Alex Len pic.twitter.com/DjRLSc34Fx— Toronto Raptors (@Raptors) January 19, 2021
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