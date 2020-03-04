Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признаны лучшими игроками февраля в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Тейтум. В среднем за матч он набирал 30,7 очка, делал 7,9 подбора и 3,2 передачи. «Кельты» в феврале выиграли 9 матчей из 12.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Джеймс. Его средние показатели за игру составили 26 очков, 8,1 подбора и 10,1 передачи. «Озерники» в феврале выиграли 8 матчей из 10.