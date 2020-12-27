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Стефен Карри забросил 105 трехочковых подряд на тренировке

27 декабря 2020, 13:47
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри реализовал 105 трехочковых бросков во время тренировки.

Баскетболист ни разу не промахнулся мимо кольца на протяжении 5 минут. Видео опубликовано в Twitter «Голден Стэйт».

Стефен Карри был выбран «Голден Стэйт» под 7-м номером драфта НБА-2009. В составе «Уорриорз» баскетболист трижды становился чемпионом лиги и дважды получал награду самому ценному игроку по итогам регулярного сезона. Карри является третьим баскетболистом в истории НБА по количеству точных трехочковых (2 495 бросков) и лучшим по этому показателю среди действующих игроков.

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