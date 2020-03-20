Смарт заразился коронавирусом

Атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

«Чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов», — написал Смарт в Twitter.

Ранее стало известно, что тест двух игроков «Лейкерс» на коронавирус оказался положительным.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется