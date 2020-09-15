Шериф округа Лос-Анджелес обратился к Джеймсу

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва призвал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса отреагировать на ситуацию со стрельбой в двух полицейских в Комптоне, штат Калифорния.

«Хочу привлечь внимание к этой ситуации одного человека. Это Леброн Джеймс. Хочу, чтобы он продублировал этот взнос, увеличив награду в два раза, потому что знаю, что его волнует ситуация с обеспечением правопорядка», — цитирует шерифа Larry Brown Sports.

«Леброн сделал очень интересное заявление о расовых отношениях и стрельбе с участием офицеров, а также о влиянии, которое это оказывает на афроамериканское сообщество, и я ценю это. Но мы также должны понимать, что уважение к жизни распространяется на разные профессии, расы и вероисповедания. Мне хотелось бы, чтобы Леброн Джеймс удвоил награду».

На данный момент награда за поимку преступников, которые стреляли в полицейских, составляет 100 тысяч долларов.