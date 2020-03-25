Сезон в НБА может завершиться в сентябре

НБА считает 6 сентября последним сроком, когда должна завершиться финальная серия плей-офф, сообщил в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски. Чтобы к этому времени завершился сезон, необходимо возобновить матчи до 1 июля.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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