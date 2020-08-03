«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» и одержал третью победу подряд

«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Сан-Антонио» — 106:108. Самым результативным игроком встречи стал новичок «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 25 очков.

«Сан-Антонио» (29-36) одержал третью победу подряд, команда Грегга Попоича поднялась на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Мемфис» (32-35) — восьмой.

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Регулярный сезон

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 106:108 (25:31, 29:28, 22:26, 30:23)

М: Морант (25), Джексон (21)

С: Мюррей (21)

2 августа.