40 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Сакраменто»
«Портленд» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:126.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард, на его счету 40 очков.
В параллельной встрече «Клипперс» обыграли «Нью-Орлеан» — 111:106. Отметим, что тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон пропустил встречу из-за сомнительного теста на коронавирус.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 111:106 (28:28, 33:15, 22:28, 28:35)
К: Леонард (28), Джордж (27), Ибака (12).
Н: Александер-Уокер (37), Ингрэм (22), Редик, Адамс (оба — 12).
«Сакраменто» — «Портленд» — 126:132 (43:33, 25:32, 37:35, 21:32)
С: Фокс (29), Хилд (26), Холмс (17).
П: Лиллард (40+13 передач), Макколлум (28+10 передач), Нуркич (18+12 подборов)
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