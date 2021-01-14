40 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Сакраменто»

«Портленд» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:126.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард, на его счету 40 очков.

В параллельной встрече «Клипперс» обыграли «Нью-Орлеан» — 111:106. Отметим, что тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон пропустил встречу из-за сомнительного теста на коронавирус.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 111:106 (28:28, 33:15, 22:28, 28:35)

К: Леонард (28), Джордж (27), Ибака (12).

Н: Александер-Уокер (37), Ингрэм (22), Редик, Адамс (оба — 12).

«Сакраменто» — «Портленд» — 126:132 (43:33, 25:32, 37:35, 21:32)

С: Фокс (29), Хилд (26), Холмс (17).

П: Лиллард (40+13 передач), Макколлум (28+10 передач), Нуркич (18+12 подборов)