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Рондо вновь поднялся на 17-е место в истории НБА по результативным передачам

4 января 2020, 12:04
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«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:118. Защитник калифорнийцев Рейджон Рондо сделал пять результативных передач.

По количеству передач он вышел на 17-е место в истории лиги, превзойдя результат Тима Хардуэя-младшего (7095). Следующая цель для игрока «озерников» — защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, опередивший его ранее (7114). На первом месте Джон Стоктон (15086). В среднем за встречу Рондо отдает 8,5 передачи.

Ранее Рондо выступал за «Бостон», «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго», «Нью-Орлеан». Рейджон — чемпион НБА 2008 года.

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