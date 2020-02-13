Рекордная серия «Торонто» оборвалась на 15 победах подряд

«Бруклин» обыграл «Торонто» (101:90) в матче регулярного чемпионата НБА и прервал победную серию «Рэпторз», которая длилась 15 встреч.

Серия побед «Торонто» стала рекордной для всех канадских команд, выступающих в североамериканских лигах. «Рэпторз» установили этот рекорд во вторник, 11 февраля, обыграв «Миннесоту» (137:126). Ранее рекорд по победам подряд среди канадских команд принадлежал"Калгари Стампедерс", выступающей в Канадской футбольной лиге (14 побед кряду в 2016 году). Интересно, что предыдущее поражение «Торонто» потерпел ровно месяц назад, 13 января, в игре с «Сан-Антонио» (104:105).