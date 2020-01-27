«Реал» устроил минуту молчания в честь Коби Брайанта перед тренировкой

Мадридский «Реал» устроил минуту молчания перед тренировкой в память о погибшем знаменитом баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.