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«Реал» устроил минуту молчания в честь Коби Брайанта перед тренировкой

15:18
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Мадридский «Реал» устроил минуту молчания перед тренировкой в память о погибшем знаменитом баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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