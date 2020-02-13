Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард пропустит Матч звезд из-за растяжения паха

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (104:111) из-за растяжения паха. В четверг игрок пройдет обследование, после которого станут известны примерные сроки его возвращения на паркет.

После матча сам Лиллард заявил, что пропустит Матч звезд и конкурс трехочковых на звездном уикенде НБА-2020 в Чикаго, который пройдет с 14 по 16 февраля.

— Нужно думать о будущем, — цитирует ESPN Лилларда. — Звездный уикенд — это весело, но здоровье — прежде всего. Хочу быть уверенным, что тело не подведет после перерыва на Матч звезд. Надеюсь, мое место в команде Леброна займет кто-то, кто заслужил этого, но не попал на Матч звезд. Кто-то вроде Девина Букера из «Финикса».

НБА еще не объявила имя того, кто заменит Лилларда в конкурсе трехочковых и в составе команды Леброна на Матч звезд.