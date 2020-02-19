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Разыгрывающий «Детройта» Реджи Джексон расторг контракт с командой и может перейти в «Клипперс»

19 февраля 2020, 12:33
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Разыгрывающий «Детройта» Реджи Джексон достиг договоренности о разрыве контракта с командой и может заключить соглашение с «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, Джексон подпишет контракт с «Клипперс» сразу после того, как выйдет с рынка отказов.

В сезоне-2019/20 Джексон провел 14 матчей в составе «Пистонс», набирая 14,9 очка, 5,1 ассиста и 2,9 подбора в среднем за игру.

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