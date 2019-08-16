Прохоров полностью продал «Бруклин» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю

Российский предприниматель Михаил Прохоров завершил продажу «Бруклина» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, информирует официальный сайт клуба.

49 процентов акций клуба были проданы за 1 миллиард долларов еще в прошлом году. Оставшуюся часть (51 процент) Цао выкупил у Прохорова за 1,35 миллиарда.

По словам Прохорова, «Бруклин» находится в своем лучшем состоянии за всю историю.

— Для меня было честью и радостью открыть Barclays Center, а также наблюдать за тем, как клуб пустил глубокие корни в сообщество и стал привлекательным в мировом масштабе, — цитирует Прохорова пресс-служба НБА. — Сегодня команда находится в своем лучшем состоянии, чем когда-либо. Уверен, что Джо сможет развить этот успех.

Общая сумма сделки составила 2,35 миллиарда. Сумма стала рекордной для спортивной индустрии. Напомним, Прохоров купил 80 процентов акций «Нетс» за 223 миллиона долларов в 2009 году.