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«Портленд» проиграл «Сан-Антонио», Лиллард набрал 35 очков

19 января 2021, 01:21
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«Портленд» уступил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (104:125). Разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард набрал 35 очков, став самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)

П: Лиллард (35), Худ (21), Энтони (14).

С: Олдридж (22), Миллс (21), Гэй (21).

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