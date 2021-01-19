«Портленд» проиграл «Сан-Антонио», Лиллард набрал 35 очков
19 января 2021, 01:21
«Портленд» уступил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (104:125). Разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард набрал 35 очков, став самым результативным игроком встречи.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)
П: Лиллард (35), Худ (21), Энтони (14).
С: Олдридж (22), Миллс (21), Гэй (21).
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