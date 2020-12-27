«Портленд» продлил контракты с двумя игроками

«Портленд» воспользовался опциями в контрактах Анферни Саймонса и Нассира Литтла и продлил соглашения с игроками до 2022 года, сообщает сайт клуба.

21-летний разыгрывающий Саймонс в прошлом сезоне провел за «Блэйзерс» 70 матчей, набирая в среднем 8,3 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи.

20-летний форвард Литтл в своем дебютном сезоне сыграл 48 матчей, набирая в среднем 3,6 очка и 2,3 подбора.