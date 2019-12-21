«Портленд» обыграл «Орландо». Лиллард набрал 36 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» на своей площадке обыграл «Орландо» со счетом 118:103. Самым результативным на площадке разыгрывающий хозяев Дэмиэн Лиллард, набравший 36 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Орландо» — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28)

П: Лиллард (36), Макколлум (31), Бэйзмор (11), Уайтсайд (10).

О: Вучевич (23), Огастин (17), Фурнье (16), Гордон (11), Айзек (10), Фульц (10).