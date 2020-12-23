Пол Пирс может быть включен в Зал славы НБА

Объявлены претенденты на включение в Зал славы имени Джеймса Нейсмита. Впервые в список номинантов попали легендарный форвард «Бостона» Пол Пирс, пятикратный чемпион НБА Майкл Купер, бывшие MVP женской НБА Лорен Джексон и Йоланда Гриффит, главный тренер университета Флорида Стэйт Лу Хенсон и экс-президент женской НБА Вэл Акерман.

Также есть список многократных номинантов: Чонси Биллапс, Крис Бош, Ричард Хэмилтон, Тим Хардуэй, Шон Мэрион, Бен Уоллес и Крис Уэббер, а также Суин Кэш и Бэкки Хэммон.

В апреле объявят имена тех, кто войдут в Зал славы НБА, а сама церемония пройдет в сентябре.