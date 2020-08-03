Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Орландо» обыграл «Сакраменто» и продлил победную серию до пяти матчей

3 августа 2020, 04:41
Теги:

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграл «Сакраменто» — 132:116. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, набравший 25 очков. Центровой команды Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 23 баллов и 11 подборов.

«Орландо» (32-37) одержал пятую победу подряд и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сакраменто» (28-38) — 12-й на «Западе».

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Сакраменто» — 132:116 (44:26, 34:28, 35:24, 19:38)

О: Росс (25), Вучевич (23+11 подборов)

С: Джайлз (23)

3 августа.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир