«Орландо» обыграл «Сакраменто» и продлил победную серию до пяти матчей

«Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграл «Сакраменто» — 132:116. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, набравший 25 очков. Центровой команды Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 23 баллов и 11 подборов.

«Орландо» (32-37) одержал пятую победу подряд и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сакраменто» (28-38) — 12-й на «Западе».

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Регулярный сезон

«Орландо» — «Сакраменто» — 132:116 (44:26, 34:28, 35:24, 19:38)

О: Росс (25), Вучевич (23+11 подборов)

С: Джайлз (23)

3 августа.