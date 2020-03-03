«Нью-Йорк» прервал победную серию «Хьюстона», «Портленд» разгромил «Орландо»

«Нью-Йорк» (19-42) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Хьюстон» (39-21) — 125:123. Гости уступили впервые за семь встреч. Самым результативным игроком стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 35 очков.

В параллельном матче «Орландо» (27-34) разгромно уступил «Портленду» (27-35) — 107:130. Самым результативным игроком стал защитник гостей Си Джей Макколлум, набравший 41 очко.

Еще в одном матче «Кливленд» (17-44) проиграл «Юте» (38-22) — 113:126.