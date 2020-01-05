«Нью-Орлеан» победил «Сакраменто» несмотря на 30 очков Барнса
5 января 2020, 08:45
«Сакраменто» на своем паркете уступил «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА (115:117). Самым результативным игроком встречи стал форвард Харрисон Барнс, набравший 30 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 115:117 (26:25, 22:27, 32:24, 35:41)
С: Барнс (30), Хилд (24 + 12 подборов), Фокс (17).
Н: Болл (24 + 10 передач), Холидэй (19), Редик (18).
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