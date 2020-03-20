Не все игроки «Бостона» получили результаты тестов на коронавирус. Еще несколько человек только ожидают итогов исследований, сообщает Clutch Points.

Ранее появилась информация, что защитник «Селтикс» Маркус Смарт сдал положительный тест на коронавирус. Смарт может оказаться не единственным представителем «Бостона», который заразился COVID-19.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется