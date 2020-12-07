НБА выделит каждому клубу по 30 миллионом долларов

Национальная баскетбольная ассоциация выделит каждому клубу по 30 миллионов долларов. Эта сумма должна покрыть часть финансовых потерь, которые команды понесли в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса, сообщает Sports Business Journal.

Ранее Национальная ассоциация баскетболистов проголосовала за одобрение предложения НБА по проведению сезона-2020/2021, который начнется 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр.

Напомним, что минувший сезон завершился в октябре. Победу в турнире одержали «Лейкерс», для которых это чемпионство стало 17-м в истории.