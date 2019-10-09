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НБА рискует потерять более 4 миллиардов долларов из-за твита генменджера «Хьюстона»

9 октября 2019, 17:42
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НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем. Причиной стало высказывание генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, который поддержал участников акций протеста в Гонконге. Также комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига не будет извиняться за высказывание функционера и подчеркнул, что НБА выступает за свободу слова.

Бизнес НБА в Китае оценивается более чем в 4 миллиарда долларов, сообщает Fadeaway World. Сотрудничество с «Хьюстоном» и лигой прекратили компании Li Ning и Vivo, а CCTV и Tencent прекратили показ предсезонных матчей. Контракт с Tencent рассчитан на полтора миллиарда

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