НБА оштрафовала «Клипперс» на 50 тысяч долларов за обман с травмой Кавая

НБА оштрафовала «Клипперс» на 50 тысяч долларов за противоречивые заявления касаемо здоровья форварда команды Кавая Леонарда, информирует сайт лиги.

Ранее клуб поместил 28-летнего баскетболиста в список травмированных на игру с «Милуоки». По информации НБА, у него постоянная травма сухожилия надколенника левого колена.

Однако главный тренер команды Док Риверс перед игрой заявил, что Ленард чувствует себя отлично.

«НБА оштрафовала «Клипперс» на 50 тысяч долларов за заявления, включая соответствующее заявление главного тренера Дока Риверса, которые не соответствуют статусу здоровья Леонарда», — говорится в заявлении НБА.