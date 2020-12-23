НБА изучит видео с Харденом в стрип-баре, игрок может пропустить старт сезона

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден рискует пропустить старт сезона НБА, сообщает TSN. Сейчас «Рокетс» и НБА изучают видео, на котором баскетболист запечатлен в стрип-баре.

Во вторник в соцсетях появилось видео с Харденом, который проводит время в ночном клубе без маски, в нарушение протоколов по борьбе с коронавирусом.

Если будет доказано, что видео недавнее, то Харден не сможет принять участие в стартовых матчах регулярного чемпионата лиги.

В начале декабря Харден уже нарушил правила, также посетив стрип-клуб Лас-Вегаса. Ему пришлось сдать шесть тестов на коронавирус, чтобы вернуться к тренировкам.