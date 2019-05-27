Мозгов призвал прекратить натурализацию во всем российском спорте

Центровой "Орландо" и сборной России Тимофей Мозгов в интервью "СЭ" заявил, что через несколько лет ему хотелось бы видеть в национальных командах страны своих воспитанников. Баскетболист призвал отказаться от практики натурализации во всех видах спорта.

– Было много разговоров о натурализации вашего коллеги по амплуа Джоэла Боломбоя. Что можете сказать о его выступлениях за ЦСКА? И насколько он необходим национальной команде?

– По игре сказать нечего, потому что не видел ни одного матча с участием Боломбоя. Что касается разговоров о натурализации, насколько помню, у Джоэла папа из Конго, а мама с Украины. Ему дали российский паспорт и многие решили, что это проблема. Если помните, в нашей сборной был такой баскетболист – Джон Роберт Холден. Американец. При этом внес огромный вклад в победу на чемпионате Европы 2007 года, где, помимо прочего, золотой мяч забросил. Тогда никто не рассуждал, натурализованный Холден или доморощенный.

Да, сейчас Боломбой не сделал и десятой части того, что тогда Холден, но если тренер считает, что Джоэл полезен, тогда вопросов нет. А что касается моего отношения к натурализации в целом, то прекратил бы подобную практику и дал бы шанс нашим ребятам. Не умаляю заслуг того же Холдена и не вижу проблемы конкретно в Боломбое, тем более, что Джоэл уже натурализован. Остается только жить с этим фактом и смотреть, способен ли он приносить пользу сборной. Рассуждать о том, правильным было решение дать ему паспорт или нет, уже поздно.

– Ваш партнер по национальной команде Алексей Швед высказывал недовольство по поводу появления Боломбоя в сборной…

– И правильно делал. Не знаю, как Джоэл получил гражданство: с подачи федерации, ЦСКА или же из-за того, что у него в России корни, но, повторю, лично у меня раздражения нет, но просто в дальнейшем отказался бы от такой практики.

– Ваша позиция по натурализации относится только к баскетболу или ко всем видам спорта?

– Ко всем. Мы уже не раз показывали, что можно вылезать из разных ям только своими силами. Но у каждой федерации есть свой президент, и всех свои мнения. Нет общего федерального закона, в котором было бы написано, что мы натурализуем кого-то или нет. Каждая организация сама решает, как и что делать.

Классно, что у нас есть медали в разных видах спорта. Ни в коем случае не умаляю достоинств натурализованных ребят, которые помогли их добыть. Спасибо им огромное. Но через пять-десять лет хочется видеть в сборных своих воспитанников, а не взятых откуда-то. (Вячеслав Короткин, Александр Чурилин)​

Тимофей Мозгов: "Нужно прекратить натурализацию в российском спорте"