Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк», «Клипперс» — «Сан-Антонио»

22 декабря 2019, 07:25
Теги:

«Нью-Йорк» (7-23) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромно уступил «Милуоки» (26-4) — 102:123. Самым результативным игроком встречи стал защитник «оленей» Крис Миддлтон, набравший 23 очка.

В параллельной встрече «Клипперс» (22-9) на выезде разгромили «Сан-Антонио» (11-17) — 134:109.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 102:123 (23:37, 31:31, 16:27, 32:28)

22 декабря.

«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 109:134 (31:33, 30:39, 22:38, 26:24)

22 декабря.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир